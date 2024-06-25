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Царьград

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В Прикамье прощаются с 23-летним героем СВО Сергеем Исекеевым

В Прикамье прощаются с 23-летним героем СВО Сергеем Исекеевым

Отпевание состоится 25 июня в Верещагино в 16:00.Сегодня в Верещагино простятся с 23-летним младшим сержантом Сергеем Исекеевым, погибшим на СВО 8 июня 2024 года.

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