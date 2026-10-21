СМИ: Дамаск и Эр-Рияд договариваются об отправке сирийских военных в Йемен Высокопоставленные представители сирийской армии и саудовское военное руководство провели в Эр-Рияде консультации о возможной отправке бойцов из Сирии в Йемен.