СМИ: Дамаск и Эр-Рияд договариваются об отправке сирийских военных в Йемен Высокопоставленные представители сирийской армии и саудовское военное руководство провели в Эр-Рияде консультации о возможной отправке бойцов из Сирии в Йемен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Коц: над базам...
- «Все ахнут»: о...
- «Все ахнут»: о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым