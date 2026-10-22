Сегодня, 22 октября, между Россией и Украиной запланирован обмен телами погибших. Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам Специальной военной операции Шамсаил Саралиев подтвердил эту информацию.
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