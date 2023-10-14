Армия Израиля заявила о попытке террористов проникнуть в страну из Ливана

Беспилотник ЦАХАЛ атаковал преступную ячейку, заявили в ведомствеАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные пресекли попытку «террористической группировки» проникнуть в страну с территории Ливана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии