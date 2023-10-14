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Армия Израиля заявила о попытке террористов проникнуть в страну из Ливана

Армия Израиля заявила о попытке террористов проникнуть в страну из Ливана

Беспилотник ЦАХАЛ атаковал преступную ячейку, заявили в ведомствеАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные пресекли попытку «террористической группировки» проникнуть в страну с территории Ливана.

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