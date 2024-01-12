Захарова удивилась найденному Байденом в Уставе ООН оправданию ударов по Йемену

Оправдания американского президента Джо Байдена, который заявил 12 января в письме конгрессу о том, что удары США и союзников по Йемену соответствовали международному праву и Уставу ООН, изумили официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
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