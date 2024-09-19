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Сумская область погрузилась в кромешную тьму: ВС РФ и их ключевая роль в этом регионе

Сумская область погрузилась в кромешную тьму: ВС РФ и их ключевая роль в этом регионе

Тг-канал «Свежести» сообщает, что были атакованы объекты, связанные с энергетической сетью города. Это информация подтверждается словами представителей Сумской областной, которые сообщили о новом "блэк-ауте".

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