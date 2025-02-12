Девятиклассники проходят итоговое собеседование по русскому языку

Сегодня в России проходит итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. В нем принимают участие 1,75 миллиона учащихся школ всех регионов России и зарубежья, кроме Херсонской и Запорожской областей.
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