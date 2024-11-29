Константин Симонов и Валентина Серова: история любви, за которой следила вся страна

ОА

Ольга Артамонова

В ранней смерти Серовой виновен сам Симонов! Написать красивые стихи о своей любви можно. Но правдивы только факты , поступки . Слова только слова… Разве может любящий человек бросить любимую до безумия на произвол судьбы. То , что она не смогла его так же сильно полюбить , он ей не простил. Отнял сына от предыдущего брака и отдал в интернат . И как трус в конце жизни сжёг их переписку . Писатель он конечно великий! Но его человеческие качества вызывают сомнения. Однако у меня нет права его осуждать . Бог ему судья !