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Константин Симонов и Валентина Серова: история любви, за которой следила вся страна

Константин Симонов и Валентина Серова: история любви, за которой следила вся страна

За строками «Жди меня и я вернусь» скрывались глубокие чувства к актрисе Валентине Серовой. .

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Комментарии
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Ольга Артамонова
В ранней смерти Серовой виновен сам Симонов! Написать красивые стихи о своей любви можно. Но правдивы только факты , поступки . Слова только слова… Разве может любящий человек бросить любимую до безумия на произвол судьбы. То , что она не смогла его так же сильно полюбить , он ей не простил. Отнял сына от предыдущего брака и отдал в интернат . И как трус в конце жизни сжёг их переписку . Писатель он конечно великий! Но его человеческие качества вызывают сомнения. Однако у меня нет права его осуждать . Бог ему судья !
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