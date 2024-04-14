Губернатор Авдеев: «Владимирский поджигатель» был под влиянием ЦИПСО

В ходе выяснений обстоятельств, когда мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в дом правительства Владимирской области, выяснилось, что его действия были совершены под влиянием мошенников с Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии