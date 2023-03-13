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В Екатеринбурге мужчина жестоко избил девушку-блогера во время ссоры

В Екатеринбурге мужчина жестоко избил девушку-блогера во время ссоры

В Екатеринбурге местная жительница стала жертвой домашнего насилия. Девушка-блогер рассказала, что ей пришлось пережить в отношениях с мужчиной, сообщает портал E1.

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