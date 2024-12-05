Нижегородский производитель деталей экстерьера и интерьера автомобилей присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

АО «МС Автомотив» из Нижнего Новгорода стало 273‑м участником нацпроекта «Производительность труда». Предприятие специализируется на разработке деталей из пластика, литье пластмасс, окраске пластиковых деталей, изготовлении оснастки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии