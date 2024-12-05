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Нижегородская правда

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Нижегородский производитель деталей экстерьера и интерьера автомобилей присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Нижегородский производитель деталей экстерьера и интерьера автомобилей присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

АО «МС Автомотив» из Нижнего Новгорода стало 273‑м участником нацпроекта «Производительность труда». Предприятие специализируется на разработке деталей из пластика, литье пластмасс, окраске пластиковых деталей, изготовлении оснастки.

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