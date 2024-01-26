Представители креативных индустрий заявили о дефиците специалистов отрасли на рынке труда

Специалисты онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education (входит в Ultimate Education) провели опрос и выяснили, что более четверти представителей креативных индустрий заявляют о дефиците сотрудников данной отрасли на рынке труда.
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