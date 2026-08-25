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Морозов о Кубке Первых: «Путин подписал указ о праздновании Дня хоккея 22 декабря. В этот день определится победитель турнира»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал появление внутрисезонного турнира в лиге – Кубка Первых.

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