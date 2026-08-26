Мощные вспышки на Солнце обернутся двухдневными магнитными бурями

Вспышки, произошедшие на Солнце в последние дни, приведут к магнитным бурям на Земле. Согласно прогнозу сотрудников лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, опубликованному в telegram-канале, "волнения" дойдут до нашей планеты 28 августа.
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