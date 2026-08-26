НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Мощные вспышки на Солнце обернутся двухдневными магнитными бурями

Мощные вспышки на Солнце обернутся двухдневными магнитными бурями

Вспышки, произошедшие на Солнце в последние дни, приведут к магнитным бурям на Земле. Согласно прогнозу сотрудников лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, опубликованному в telegram-канале, "волнения" дойдут до нашей планеты 28 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии