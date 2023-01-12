Миллионы графа Остермана

Из книги Пикуля «Слово и дело» или из более научных материалов о временах правления Анны Иоанновны вы наверняка слышали историю о том, что дочь князя Меншикова, Александру, выдали замуж за Густава Бирона с целью дотянуться до денег Данилыча, предусмотрительно вложенных им в иностранные банки.