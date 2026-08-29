Туристов из России зверски избили в Абхазии

Местная полиция не вмешалась. Группа из восьми российских туристов, включая женщин и восьмилетнего ребёнка, подверглась нападению в Абхазии.
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Россия кормит этих бездельников, и эта сволочь так выказывает благодарность! Передать этих захребетников Грузии и пусть их там повоспитывают грузины и турки заодно.