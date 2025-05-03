Конец анонимности: ЕС запретит конфиденциальные криптовалюты с 2027 года

Европейский союз готовится к радикальным мерам в рамках усиления борьбы с отмыванием денег. С 2027 года вступит в силу новый регламент, который полностью запретит использование анонимных криптовалют на территории ЕС.
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