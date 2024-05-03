В ГИБДД рассказали, как водителей лишают прав за велосипед в машине

Велосипед в машине, фото: njcar.ru Катание на велосипеде – это не только здорово для тела, но и для души! Но, прежде чем загружать свой велик в автомобиль, водители должны знать, что это может повлечь за собой некоторые неприятности на дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии