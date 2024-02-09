ВС РФ уничтожили у ВСУ 2 пусковые установки и радиолокатор ЗРК С‑300

РИАМО - 9 фев. Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировки войск ВС РФ в зоне спецоперации уничтожили две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300 украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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