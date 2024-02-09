РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

72 подписчика

ВС РФ уничтожили у ВСУ 2 пусковые установки и радиолокатор ЗРК С‑300

ВС РФ уничтожили у ВСУ 2 пусковые установки и радиолокатор ЗРК С‑300

РИАМО - 9 фев. Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировки войск ВС РФ в зоне спецоперации уничтожили две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300 украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх