Доцент Финансового университета советует осенний отпуск брать в сентябре

Игорь Балынин, доцент Финансового университета, рекомендует русским взять отпуск в сентябре или октябре для экономии, так как в эти месяцы больше рабочих дней, чем в ноябре.
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