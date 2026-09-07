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Царьград

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Доцент Финансового университета советует осенний отпуск брать в сентябре

Доцент Финансового университета советует осенний отпуск брать в сентябре

Игорь Балынин, доцент Финансового университета, рекомендует русским взять отпуск в сентябре или октябре для экономии, так как в эти месяцы больше рабочих дней, чем в ноябре.

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