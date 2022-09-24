Провал Англии в Лиге наций, Месси может вернуться в «Барсу», Федерер провел последний матч, шаманские истории о Погба, дубль Кокорина, фигурное катание на Okko, РФС постоит футбольный центр для сборных и другие новости

Доброе утро! Влетаем в выходные вместе с дайджестом новостей ☀️ 1. Англия проиграла Италии (0:1) в Лиге наций, Германия уступила Венгрии (0:1), а Босния и Герцеговина победила Черногорию (1:0).
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