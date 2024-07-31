АндрейБорков

АФФТОР или диверсант или предатель. УкРуину необходимо отрезать от Черного моря. Это безусловно и обсуждать это могут только враги России. УкРуину необходимо разоружить и провести ЗАЧИСТКУ. Без этого нет и не было смысла начинать СВО. Насчет двуногих на УкРуине, если не отрезать ее от Черного моря и не зачистить, после разоружения, то эта самая УкРуина в обозримом будущем снова может быть использована коллективным Западом для войны с Россией, но уже на другом уровне, при других подходах. Все это будет для России в разы хуже и сложнее! А АФФТОРА необходимо наградит по заслугам, он этого весьма достоин: