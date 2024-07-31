Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Нам нужна вся Украина, патамушта...». Ага, щаз, Россия страна безжалостно рациональная

«Нам нужна вся Украина, патамушта...». Ага, щаз, Россия страна безжалостно рациональная

Меня в край задолбали заходы «нам нужна вся Украина, патамушта наша земля, ресурсы, НАТО вооружит, оне братья и т.

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Комментарии
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АндрейБорков
АФФТОР или диверсант или предатель. УкРуину необходимо отрезать от Черного моря. Это безусловно и обсуждать это могут только враги России. УкРуину необходимо разоружить и провести ЗАЧИСТКУ. Без этого нет и не было смысла начинать СВО. Насчет двуногих на УкРуине, если не отрезать ее от Черного моря и не зачистить, после разоружения, то эта самая УкРуина в обозримом будущем снова может быть использована коллективным Западом для войны с Россией, но уже на другом уровне, при других подходах. Все это будет для России в разы хуже и сложнее! А АФФТОРА необходимо наградит по заслугам, он этого весьма достоин:
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6 час.
Елена РаздъяконоваРеймер
Сталин тоже не доделал дело с бандеровцами, не дочистил. А Хрущёв дал им возродиться. В результате мы получили то, чего не планировали. Надо вычищать всю Украину дочиста от этой мрази, чтобы потом было время спокойно жить, а не слушать сводки с Белгородщины, Курганской и других областей о потерях среди мирного населения.
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2 час.
Аршак Меликджанян
автор прав на 100%. уже сейчас такие как подоляки, витязевы и монтяны начинают права качать и пытаются учить нас что и как делать, пошли они ......................
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44 мин.

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