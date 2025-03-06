ВС России вынуждены отступать. "Азов"* рвётся к Торецку. Под ударом 5 направлений. Близится полная катастрофа. Сводка с фронтов СВО

Поступают первые подробности начавшегося, судя по заявлениям военкоров, контрнаступа ВСУ. Докладывают, что ВС России вынуждены были вынуждены отступить на некоторых участках - бойцы отошли с позиций, дабы не рисковать личным составом.
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