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ВС России вынуждены отступать. "Азов"* рвётся к Торецку. Под ударом 5 направлений. Близится полная катастрофа. Сводка с фронтов СВО

ВС России вынуждены отступать. "Азов"* рвётся к Торецку. Под ударом 5 направлений. Близится полная катастрофа. Сводка с фронтов СВО

Поступают первые подробности начавшегося, судя по заявлениям военкоров, контрнаступа ВСУ. Докладывают, что ВС России вынуждены были вынуждены отступить на некоторых участках - бойцы отошли с позиций, дабы не рисковать личным составом.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
&quot;Предполагается, что террористы из &quot;Азова&quot;* пытаются &quot;взять реванш&quot;. Под ударом 5 направлений. Близится полная катастрофа.&quot; Для кого? Не надо писать такие фразы и пугать.
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