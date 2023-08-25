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Минус пять катеров и 20 саломазохистов. ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ.

Минус пять катеров и 20 саломазохистов. ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ.

ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ. https://vz.ru/news/2023/8/23/1. военнослужащими артиллерийских подразделений группировки «Днепр» уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, которые готовились к переброске через Днепр         Щеня умерла!    .

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