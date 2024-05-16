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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульский священник предрек новый "чернобыль" после вызова духа Сталина

Барнаульский священник предрек новый "чернобыль" после вызова духа Сталина

Микушин отметил, что такой "спиритический сеанс" - это не только оскорбление чувств верующих, но и угроза национальной безопасности Священник барнаульской часовни святой Татьяны Александр Микушин заявил, что крупнейшая катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла после "театрализованного представления" в Институте атомной энергии имени Сергея Васильевича Курчатова.

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