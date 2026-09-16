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Русская Семёрка

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«Возврат к царской армии»: какая реформа Сталина так напугала немцев в 1943 году

6 января 1943 года, когда заснеженные поля под Сталинградом ещё содрогались от канонады, в Кремле подписали документ, который меньше всего ожидали увидеть и в Берлине, и в самой Красной Армии.

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