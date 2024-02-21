Не так страшно остаться без мужа, как без жилья. «Бесквартирные» женщины как мишень для осуждения

ВА

Владимир Акулов

Разговаривал с одной совершенно невзрачненькой дамочкой...Которая о себе очень высокого мнения в отношении мужчин...Именно потому , что у этой дамочки есть квартира ! "Я могу даже очень достойных мужиков себе под дверь класть ...вместо половиков ! Из-за того . что у меня есть квартира ! А мужики часто без жилья "!