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  • nika_shatilova
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Не так страшно остаться без мужа, как без жилья. «Бесквартирные» женщины как мишень для осуждения

Не так страшно остаться без мужа, как без жилья. «Бесквартирные» женщины как мишень для осуждения

Женщина, 49 лет, своего жилья нет, на хорошую работу не берут. На соседнем канале обсуждают судьбу дамы, которая к своему юбилею подходит с плачевным результатом: необходимостью платить за съем комнаты и трудится там, где придется, а не там, где хочется.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Разговаривал  с  одной  совершенно  невзрачненькой  дамочкой...Которая  о  себе  очень  высокого  мнения  в  отношении  мужчин...Именно  потому  ,  что  у  этой  дамочки  есть  квартира  !  &quot;Я  могу  даже  очень  достойных  мужиков  себе  под  дверь  класть  ...вместо  половиков !  Из-за  того  .  что  у  меня  есть  квартира  !  А  мужики  часто  без  жилья  &quot;!
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