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Новосибирец нашел работу за 150 долларов в сутки и через пять дней оказался в СИЗО

Новосибирец нашел работу за 150 долларов в сутки и через пять дней оказался в СИЗО

Работодатель попросил новосибирца арендовать офис на свое имя и следить за оборудованием 35-летний житель Новосибирска нашел в Telegram работу с зарплатой 150 долларов в день, арендовал офис и стал обслуживать устройство с большим количеством SIM-карт.

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