Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 «выполнил полет», не отрываясь от земли

Испытания демонстратора сверхзвукового самолета X-59 / © Lockheed Martin / Garry Tice «Идея тестов заключалась в том, чтобы заставить подсистемы самолета и бортовой компьютер функционировать так, будто он летит», — объяснил ведущий инженер по авионике X-59 Йохан Линь.
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