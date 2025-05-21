Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 «выполнил полет», не отрываясь от земли

Испытания демонстратора сверхзвукового самолета X-59 / © Lockheed Martin / Garry Tice «Идея тестов заключалась в том, чтобы заставить подсистемы самолета и бортовой компьютер функционировать так, будто он летит», — объяснил ведущий инженер по авионике X-59 Йохан Линь.