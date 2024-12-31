Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Салат "Искра счастья" - нежное и очень вкусное блюдо, которое готовится из варёного мяса курицы, апельсина и свежего огурца.