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Салат "Искра счастья"

Салат "Искра счастья"

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Салат "Искра счастья" - нежное и очень вкусное блюдо, которое готовится из варёного мяса курицы, апельсина и свежего огурца.

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