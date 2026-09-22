«Вырезал кожу вместе с рисунком»: сын Елены Яковлевой решился удалить тату

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал о неудачных попытках избавиться от татуировок. Однажды после процедуры, во время которой мастер вырезал рисунок вместе с участком кожи, ему потребовалась помощь врачей.
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