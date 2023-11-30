Военные из зоны СВО поздравили со столетием ветерана в Новосибирске

скриншот видео Российские военные Центрального военного округа (ЦВО) видеообращением из зоны проведения спецоперации поздравили со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Мезина в Новосибирске.
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