Сотни саратовцев выстроились в очередь за яйцами

Их продавали по 78 рублей за десяток. Ранее Росстат сообщил, что куриные яйца в рознице поднялись в стоимости на 23,9% по сравнению с предыдущим годомВ Саратове сотни россиян выстроились в огромную очередь за куриными яйцами по 78 рублей за десяток.