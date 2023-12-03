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Сотни саратовцев выстроились в очередь за яйцами

Сотни саратовцев выстроились в очередь за яйцами

Их продавали по 78 рублей за десяток. Ранее Росстат сообщил, что куриные яйца в рознице поднялись в стоимости на 23,9% по сравнению с предыдущим годомВ Саратове сотни россиян выстроились в огромную очередь за куриными яйцами по 78 рублей за десяток.

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