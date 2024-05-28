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Де Рон подтвердил, что не сыграет на Евро из-за травмы: «Не помню недели, где было бы столько взлетов и падений. Буду смотреть игры команды и своих друзей как болельщик. Вперед, Голландия!»

Полузащитник «Аталанты» получил травму в финале Кубка Италии против «Ювентуса» (0:1). Точный срок восстановления нидерландца пока не разглашается, но сам де Рон подтвердил, что не успеет восстановиться к началу Евро.

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