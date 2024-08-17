Я закрутила роман с женатым мужчиной, но он повесил на меня своих детей

Познакомились мы с Романом, как это часто бывает, на работе. Мы были коллегами, наверное, год с небольшим, но только в последние месяцы как-то сблизились.
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