Ван И: отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику

Они не терпят вмешательства других сторон Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И сообщил на встрече с замглавы российского МИД Руденко, что отношения России и КНР сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух государств и народов.
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