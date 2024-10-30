Ван И: отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику

Они не терпят вмешательства других сторон Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И сообщил на встрече с замглавы российского МИД Руденко, что отношения России и КНР сохраняют здоровую и стабильную динамику, что отвечает общим интересам двух государств и народов.