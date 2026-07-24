Переговоры в Анкоридже провалились, но его душок остался! Пиндосы обделались, и запашок пошел на весь мир.

Владимир Морж

С самого начала: Анкоридж затевался с теми же целями, что и Минские и Турецким (такм еще Киев с англичанами бучу устроили, чтоб сорвать): затормозить наступление.