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Переговоры в Анкоридже провалились

Переговоры в Анкоридже провалились

Переговоры в Анкоридже провалилисьПо итогам переговоров Лаврова и Рубио на тему Украины Рубио заявил, что нужны "новые идеи и предложения" и что "переговоры в Анкоридже провалились".

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Комментарии
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Владимир
Переговоры в Анкоридже провалились, но его душок остался! Пиндосы обделались, и запашок пошел на весь мир.
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1 м.
Владимир Морж
С самого начала: Анкоридж затевался с теми же целями, что и Минские и Турецким (такм еще Киев с англичанами бучу устроили, чтоб сорвать): затормозить наступление.
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1 м.