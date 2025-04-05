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Царьград

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Эксперты уверены, что русские войска разнесут Киев в щепки, а Львов оставят на закуску

Эксперты уверены, что русские войска разнесут Киев в щепки, а Львов оставят на закуску

Русские войска пока оставили в покое западную Украину.Вооруженные сил России произвели серию из семи массированных ударов по объектам украинской военной инфраструктуры в период с 29 марта по 4 апреля.

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