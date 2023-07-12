Однонационалы

Вадим Кузнецов

В Улан-Удэ большинство людей на вид не похожи на людей моего региона, например. И это не имеет принципиального значения. Так же как и то, что на Ставрополье говорят немного иначе, чем у нас, и в Брянской губернии тоже. А менталитет примерно одинаков. У меня есть знакомый, из "детей фестиваля", весьма черный человек. Но угадайте, что он говорит, когда ему на ногу падает чайник 😂