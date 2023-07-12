Александр Роджерс Раз уж там у зигующих истерика, то давайте добавим.Когда я учился в советской школе, то у меня в классе были русские, "украинцы", прибалт, белорус, молдаванка, евреи и несколько человек, которых я даже не знаю, как идентифицировать (всегда было плевать).
Однонационалы
Комментарии
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Вадим Кузнецов
В Улан-Удэ большинство людей на вид не похожи на людей моего региона, например. И это не имеет принципиального значения. Так же как и то, что на Ставрополье говорят немного иначе, чем у нас, и в Брянской губернии тоже. А менталитет примерно одинаков. У меня есть знакомый, из "детей фестиваля", весьма черный человек. Но угадайте, что он говорит, когда ему на ногу падает чайник 😂
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6 час.
Вадим Кузнецов
Россияне, они же русские - это именно НАЦИЯ. Не род, не племя.
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6 час.
Александр
Совершенно верно.Полностью согласен.
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6 час.
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