Завершился первый розыгрыш баллов в рамках программы «Миллион призов»

Участники акции выигрывают призы и баллы 7 сентября, в субботу, в Москве завершился первый розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» в рамках программы «Миллион призов», связанной с выборами депутатов.
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