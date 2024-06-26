Новый сервис поможет малым предпринимателям открыть бизнес

Новый сервис "Оценка рынка и расчет бизнес-плана", позволяющий предпринимателям оценить рынок в выбранной сфере и провести бизнес планирование более чем по 160 видам деятельности, стал доступен пользователям цифровой платформы МСП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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