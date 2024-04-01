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Не твои обязанности: 10 вещей, которые женщина НЕ должна делать по дому

Не твои обязанности: 10 вещей, которые женщина НЕ должна делать по дому

Конечно, в каждой семье свои правила. Партнеры сами решают, какие обязанности по дому на себя возьмут, но обычно так: женщина берет то, что полегче, а мужчине достаются сложные работы вроде починки сантехники и чистки вентиляции.

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