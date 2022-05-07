Глави МЗС: Литви – Габріелюс Ландсбергіс, Польщі – Збігнєв Рау, Латвії – Едгарс Рінкевичс та Естонії – Ева-Марія Лійметс Глави МЗС країн Балтії запропонували допомогу у відновленні України Президент Зеленський анонсував план відновлення України після війни, який можна порівняти за масштабами з історичним Планом Маршалла КИЇВ – Глави МЗС країн Балтії запропонували надати допомогу […] Сообщение Глави МЗС країн Балтії запропонували допомогу у відновленні України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.