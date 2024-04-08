В Польше оценили новые российские авиабомбы ФАБ-3000

Российская оборонка может не только в большом количестве выпускать новейшие планирующие авиабомбы ФАБ-3000, но и постоянно их модернизировать, пишет обозреватель польского портала Interia Марчин Яблоньский.
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