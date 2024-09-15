Times: премьеру Британии грозит расследование из-за покупок одежды его жене

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит разбирательство, так как его спонсор-мультимиллионер покупал дорогостоящую одежду жене политика Виктории, передает Times 14 сентября.
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