МВД России продолжает улучшать сервис, который позволяет работодателям сообщать о найме иностранных граждан

«В целях усиления контроля за соблюдением иностранными гражданами законодательства Российской Федерации МВД России продолжает развивать сервис подачи работодателями уведомлений о трудоустройстве иностранных граждан из личного кабинета федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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