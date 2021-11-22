В Севастополе отдельное внимание будет уделяться развитию экотуризма

В Севастополе есть множество мест, привлекающих туристов и местных жителей красотой природы. По мнению губернатора города Михаила Развожаева, в связи с этим необходимо тщательно прорабатывать туристические маршруты, развивая природный туризм.
В Севастополе есть множество мест, привлекающих туристов и местных жителей красотой природы. По мнению губернатора города Михаила Развожаева, в связи с этим необходимо тщательно прорабатывать туристические маршруты, развивая природный туризм.
Свежие комментарии