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В Севастополе отдельное внимание будет уделяться развитию экотуризма

В Севастополе отдельное внимание будет уделяться развитию экотуризма

В Севастополе есть множество мест, привлекающих туристов и местных жителей красотой природы. По мнению губернатора города Михаила Развожаева, в связи с этим необходимо тщательно прорабатывать туристические маршруты, развивая природный туризм.

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