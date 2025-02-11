На Украине решили «распилить» более €1 млрд с помощью закупки российских реакторов для АЭС в Болгарии

Депутаты Верховной рады приняли во втором и окончательном чтении законопроект, который разрешает государственной компании «Энергоатом» приобрести два российских атомных реактора в Болгарии, чтобы достроить энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.