На Украине решили «распилить» более €1 млрд с помощью закупки российских реакторов для АЭС в Болгарии

Депутаты Верховной рады приняли во втором и окончательном чтении законопроект, который разрешает государственной компании «Энергоатом» приобрести два российских атомных реактора в Болгарии, чтобы достроить энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.
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