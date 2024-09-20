Госавтоинспекция Новоуральска совместно с Управлением образования провела акцию Засветись со Школой Росатома

МВД Новоуральск BrisperНа территории автогородка МАУ ДО “СЮТ” состоялась ежегодная, ставшая уже традиционной, акция “Засветись со “Школой Росатома” направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей ценностного отношения к своей жизни и желания соблюдать правила дорожного движения.