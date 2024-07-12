Патруль полиции не дал пьяной девушке прыгнуть с 9 этажа

В Новом Уренгое патруль полиции снял с подоконника 9 этажа пьяную девушку. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 10 июля 2024 года инспектор патрульно-постовой службы Ислам Гасанов и командир отделения № 1 взвода ОР ППСП ОМВД России по Новому Уренгою Иса Гаджибеков проводили патрулирование своего маршрута.